Wettbewerbsdruck, wenig Personal und Trockenheit fordern beim Erdbeeranbau in Thüringen ihren Tribut. Die Agrarbetriebe, die die roten Früchte kultivieren, schätzten die Ernte in diesem Jahr auf rund 628 Tonnen, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Die Erntemenge liege damit um knapp ein Drittel oder 267 Tonnen unter der von 2022. Im Durchschnitt der Jahre von 2017 bis 2022 wurden noch rund 1020 Tonnen Erdbeeren in Thüringen geerntet.