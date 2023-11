Der langjährige Burghauptmann der Eisenacher Wartburg, Günter Schuchardt, ist tot. Wie die Thüringer Staatskanzlei am Montagabend auf X, vormals Twitter, mitteilte, ist er im Alter von 69 gestorben. Schuchardt war demnach seit 1987 auf der Wartburg tätig und trug maßgeblich dazu bei, dass die Wartburg 1999 auf die Liste der Unesco-Wertkulturerbe aufgenommen wurde.

"Thüringen kann sich glücklich schätzen, dass Günter Schuchardt sich mit so großer Sachkenntnis und Hingabe der Wartburg, einem weltweit einmaligen Kulturdenkmal, angenommen hat", erklärte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Seine jahrzehntelange Arbeit habe die Grundlage dafür gelegt, "dass Menschen aus Thüringen und aller Welt auch in Zukunft von der einzigartigen Aura der Wartburg in den Bann gezogen werden können." Schuchardt erhielt erst im vergangenen Monat den Thüringer Verdienstorden.

Tweet der Thüringer Staatskanzlei