Apothekerinnen und Apotheker in Thüringen dürfen bei Engpässen von Fiebersäften künftig mit eigenen Rezepturen aushelfen. Diese Maßnahme sei allerdings nur für Einzelfälle gedacht, teilten die Landesärztekammer und die Landesapothekerkammer Thüringen am Dienstag mit. So sollen die Apothekerinnen und Apotheker die Arznei selbst herstellen, wenn Ibuprofen- und Paracetamolhaltige Fiebersäfte als Fertigarznei nicht mehr zu bekommen seien und der Krankheitszustand des Kindes diese Behandlung erfordere.