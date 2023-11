Mit über 3000 Besuchern haben die Thüringer Buchtage an die Gästezahlen der Vorjahre anknüpfen können. "Sämtliche Lesungen und Verlagsstände waren gut besucht von sehr interessierten und kauffreudigen Besuchern", sagte Organisatorin Heike Haupt zum Abschluss am Samstag. Im Vorjahr hatten ebenfalls rund 3000 Menschen die Veranstaltung besucht, vor der Corona-Pandemie bewegten sich die Zahlen in einer ähnlichen Größenordnung.