Das Logistik-Unternehmen Zeitfracht will bis Anfang September seinen zweiten Standort in Erfurt in Betrieb nehmen. Die neue Logistikhalle im Güterverkehrszentrum umfasse 45.000Quadratmeter, teilte der Bücher- und Medienlogistiker am Donnerstag mit. Mit dem Neubau, der Platz für knapp 50.000 Palettenstellplätze biete, verdoppele das Unternehmen damit die bisherigen Kapazitäten in Erfurt. Die Investitionssumme liege im "hohen zweistelligen Millionenbereich".