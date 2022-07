Die Helferinnen und Helfer der DRF-Luftrettung in Thüringen sind auch in diesem Jahr gefragt gewesen. Die in Suhl, Nordhausen und Bad Berka stationierten drei rot-weißen Hubschrauber wurden von Januar bis Juni zusammen 1789 Mal alarmiert, wie die Luftrettung am Montag mitteilte. Das Team in Bad Berka, das als einziges rund um die Uhr im Einsatz ist, flog demnach 504 Einsätze, davon 144 in der Notfallrettung und 360 zum Transport kritisch kranker oder verletzter Patienten zwischen Kliniken.