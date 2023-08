Thüringen investiert rund drei Millionen Euro in neue Feuerlöschtechnik für den internationalen Flughafen in Erfurt. Bis Ende 2024 würden drei Feuerlöschfahrzeuge eintreffen, das erste sei am Mittwoch in Betrieb genommen worden, teilte die Flughafen GmbH in Erfurt mit. Mit dem Flugfeldlöschfahrzeug, das über 750 PS verfüge, werde der Sicherheitsstandard weiter erhöht. In Erfurt starten und landen Charterflugzeuge zu verschiedenen Urlaubszielen, aber auch Frachtflugzeuge.