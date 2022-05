Abgeordnete des Thüringer Landtages haben Kritik an der Leistung der landeseigenen Tourismusgesellschaft (TTG) geübt. Obwohl die TTG vor etwa zwei Jahren eine neue Geschäftsführung bekommen hatte, habe das Unternehmen zuletzt nicht das geschafft, was er sich gewünscht habe, sagte der tourismuspolitische Sprecher der Linken, Knut Korschewsky, am Freitag in Erfurt während einer Plenardebatte. «Hier sind wir stehen geblieben und teilweise – aus meiner Sicht – hat es sogar eine Rückwärtsentwicklung gegeben.»