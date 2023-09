Filme günstiger als sonst auf der großen Leinwand sehen - das ist am kommenden Wochenende in vielen Kinos möglich. Beim deutschlandweiten "Kinofest" bieten teilnehmende Filmtheater Tickets zum Preis von jeweils fünf Euro an. In Thüringen sind Stand Dienstag insgesamt 14 Lichtspielhäuser mit 77 Leinwänden und rund 10.600 Sitzplätzen dabei, wie eine Sprecherin des Hauptverbands Deutscher Filmtheater (HDF Kino) auf Anfrage mitteilte.