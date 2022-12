Die Polizei hat in der Erfurter Wohnung eines 68-Jährigen eine Marihuanaplantage mit 22 Pflanzen entdeckt. Polizisten hatten auf der Suche nach einem Mann, gegen den ein Haftbefehl vorliegt, bei dem 68-Jährigen geklingelt und dabei einen starken Marihuanageruch bemerkt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 68-jährige Mann weigerte sich bei dem Vorfall am Wochenende jedoch trotz richterlichen Beschlusses die Polizei in seine Wohnung zu lassen und leistete Widerstand. In der Wohnung fanden die Beamten mehrere Aufzuchtanlagen sowie zahlreiche Behältnisse voller Marihuana und Pilze. Der ursprünglich Gesuchte war allerdings nicht vor Ort.