Der Untreue-Prozess gegen einen Rechtsanwalt vor dem Meininger Landgericht ist verschoben worden. Der Angeklagte war nach Vorweisen eines ärztlichen Attests am Mittwoch nicht zum Verhandlungsbeginn erschienen. Der Prozess gegen den Juristen aus Bad Liebenstein soll nun am 8. November beginnen.

Dem 49-Jährigen wird nach Gerichtsangaben Untreue in elf Fällen vorgeworfen. Er soll in Jahren 2020 und 2021 Fremdgelder von Mandanten nicht oder nicht rechtzeitig an diese weitergeleitet haben. Dabei handelt es sich den Angaben nach um einen Betrag von rund 375 000.