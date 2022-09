Das Messegelände in Erfurt hat sich in einen riesigen Bauernhof mit Tieren und Geräten verwandelt. Bis zum Sonntag präsentiert sich die Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft bei der Messe "Grüne Tage Thüringen". 220 Aussteller seien vertreten, teilte die Messe Erfurt mit. Nach Angaben von Geschäftsführer Michael Kynast ist das Messegelände ausgebucht. Am Freitag waren viele junge Leute auf der Agrarmesse unterwegs - mehr als 200 Schulklassen hatten sich angemeldet.