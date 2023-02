Die Industrie- und Handelskammer Erfurt dringt auf eine zügige Schaffung eines Landesamtes für Migration. "Viel Zeit darf sich die Landesregierung damit nun nicht mehr lassen", sagte IHK-Hauptgeschäftsführerin Cornelia Haase-Lerch am Mittwoch. Die neue Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne) hatte am Dienstag offen gelassen, wann und in welcher Form ein solches Landesamt entstehen könnte. Auch zur möglichen Personalausstattung machte Denstädt keine Angaben.