Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieht in der Zuwanderung nach Thüringen Chancen und Herausforderungen. "Thüringen ist ein Einwanderungsland", sagte Ramelow am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Thüringer Landtag. In den Freistaat kämen Menschen, die ihr Grundrecht auf Asyl in Anspruch nehmen und Menschen, die sich aus anderen Gründen dazu entschieden hätten, zuzuwandern. "Das stellt uns vor Herausforderungen und eröffnet uns zugleich große Chancen", sagte Ramelow.