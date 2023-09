Die Landesregierung will das Thüringer Programm gegen Vereinsamung allein lebender alter Menschen ausbauen. Wenn der Landtag dem zustimme, stünden im Haushalt 2024 Mittel dafür zur Verfügung, teilte Sozialministerin Heike Werner (Linke) am Dienstag mit. Damit könnten die bestehenden Angebote weitergeführt und neue aufgebaut werden. Das Ministerium rief die Kommunen zum Einreichen von Konzepten auf. Bislang beteiligen sich ein Dutzend Landkreise und kreisfreie Städte an dem Programm namens "Agathe", bei dem sich speziell geschulte Fachkräfte vor Ort um die Belange allein lebender Senioren kümmern.