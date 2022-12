Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich skeptisch gegenüber einem Verbot der AfD in Thüringen gezeigt. "Wenn man der AfD eine Umsturzbereitschaft zuordnen will, dann muss man das beweisen", sagte der Linken-Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (Mittwoch). Konkret müsse nachgewiesen werden, dass die Partei den Staat zersetzen wolle sowie, dass sie gefährlich und wirksam sei. "Das NPD-Verbot ist am Ende gescheitert, weilder Partei die Wirksamkeit fehlte. Wenn ein Parameterausfällt, wird das Verfassungsgericht bei der AfD zu demselbenUrteil kommen."