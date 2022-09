CDU-Fraktionschef Mario Voigt hat hohe Erwartungen an das Thüringer Agieren bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz geäußert. "Es geht um mutige Entscheidungen, um Bürger und Wirtschaft zu entlasten. Viele Menschen bangen bereits um ihre Existenz", sagte Voigt am Dienstag in Erfurt. Er erwarte deshalb von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), dass er sich bei Entscheidungen an die Beschlüsse des Landtags zur Energiepolitik gebunden fühle.