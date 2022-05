In der Nacht zu Dienstag bleibt die Autobahn 14 (Dresden-Magdeburg) in Richtung Leipzig zwischen den Anschlussstellen Döbeln-Nord und Leisnig voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist die Sanierung der Fahrbahn nach einem verheerenden Unfall am vergangenen Freitag, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mitteilte. Dabei war ein Sattelzug ungebremst an einem Stauende in einen anderen Lkw gekracht. Der Sattelzug ging in Flammen auf und brannte vollständig aus. Der Fahrer starb. Seit dem Abend und bis Dienstagfrüh (6.00 Uhr) werden Fahrzeuge an der Anschlussstelle Döbeln-Nord umgeleitet.