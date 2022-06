Mit Richard Strauss' Oper «Elektra» wird der neue Generalmusikdirektor (GMD) des Theaters Erfurt, Alexander Prior, Anfang Oktober die Spielzeit 2022/23 eröffnen. Elektra sei «eine perfekte Art anzufangen», sagte der 30-Jährige am Dienstag in Erfurt. Auch mit seinem letzten Orchester habe er mit «Elektra» den Auftakt gegeben. «Das ist also irgendwie eine «good luck charm», (deutsch: Glücksbringer)-Oper für mich.»

Als Dirigent wird er zudem in den Produktionen «Telemaco» und «Oreste» sowie in fünf Sinfoniekonzerten zu erleben sein. «Es wird eine Hammer-Saison», zeigte sich der junge Chef des 64-köpfigen Orchesters optimistisch. «Ich bin so dankbar, hier in diesem Haus zu arbeiten, ein Teil dieses Teams zu sein und mit diesem großartigen Orchester zu arbeiten», sagte Prior. Er sei der glücklichste Junge in Deutschland.

Die Energie und Fantasie Priors sei nicht zu zügeln, sagte Intendant Guy Montavon. Auch er blickte mit Hoffnung in die neue «Griechische Spielzeit». Mit den bekannten aber auch unbekannten Stücken und insgesamt 14 Premieren solle auch das Publikum motiviert und wieder ins Theater geholt werden. «Es hat sehr viel Energie gekostet, die Jahre ohne Theater, ohne Publikumsverkehr zu überstehen», sagte Montavon. Doch auch jetzt sorge er sich: «Die Leute haben Bedenken ins Theater zu kommen, haben Bedenken Geld auszugeben.» Hinzu komme die Unsicherheit des Hauses mit Blick auf steigende Corona-Zahlen.