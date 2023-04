Die Veranstalter des Rudolstadt-Festivals erwarten in diesem Jahr weniger Probleme bei der Mitarbeiterplanung. "Personell könnte es ganz leicht entspannter aussehen, da im vergangenen Jahr die unsichere Situation um aktuell gültige Corona-Regeln sowie dann auch aktuelle Erkrankungen die Personaldecke arg hat schrumpfen lassen", teilte der Festival-Sprecher Bernhard Hanneken am Dienstag auf dpa-Anfrage mit. In diesem Jahr sollte größere Sicherheit auf alle Seiten herrschen. "Wir steigen allerdings erst jetzt in die konkrete Personalplanung für Einlass, Ausschank und so weiter ein und müssen abwarten, ob unsere Hoffnung sich bewahrheitet."