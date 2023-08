Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat vor dem Thüringer Oberlandesgericht in Jena der Prozess gegen vier mutmaßliche Mitglieder der Eisenacher Neonazi-Kampfgruppe "Knockout 51" begonnen. Sowohl am Eingang zum Gerichtsgebäude als auch beim Einlass in den Sitzungssaal wurden die Zuschauer am Montagmorgen kontrolliert.