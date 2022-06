Bob-Olympiasiegerin Lisa Buckwitz startet ab sofort für Thüringen. Im Bob Racing Club (BRC Thüringen) wird sie als Pilotin die Nachfolge von Mariama Jamanka antreten, die ihre Karriere beendet hat. Buckwitz wurde 2018 in Pyeongchang als Anschieberin von Jamanka überraschend Olympiasiegerin, ehe sie ein Jahr später selbst eine Pilotenausbildung absolvierte. Kurz vor den Winterspielen in Peking wechselte die 27-jährige Buckwitz nochmal die Position und schob Pilotin Kim Kalicki an. In St. Moritz holten sie den EM-Titel, in Peking reichte es für Platz vier.

Bob-Olympiasiegerin Lisa Buckwitz startet ab sofort für Thüringen. Im Bob Racing Club (BRC Thüringen) wird sie als Pilotin die Nachfolge von Mariama Jamanka antreten, die ihre Karriere beendet hat. Buckwitz wurde 2018 in Pyeongchang als Anschieberin von Jamanka überraschend Olympiasiegerin, ehe sie ein Jahr später selbst eine Pilotenausbildung absolvierte. Kurz vor den Winterspielen in Peking wechselte die 27-jährige Buckwitz nochmal die Position und schob Pilotin Kim Kalicki an. In St. Moritz holten sie den EM-Titel, in Peking reichte es für Platz vier.

«Ich möchte mich in der kommenden Saison für den Weltcup anbieten und dabei nichts dem Zufall überlassen. Dass es in Oberhof eine Tradition bei der Etablierung großer Piloten gibt, weiß jeder. Ich freue mich in Oberhof auf die nächsten Schritte in meiner Karriere», sagte Buckwitz, die vom SC Potsdam nach Thüringen wechselt.

Ein Grund für ihren Wechsel war auch privater Natur. «Hans Peter Hannighofer und ich sind seit zwei Jahren ein glückliches Paar und die unterschiedliche Vereinszugehörigkeit hat es uns die vergangenen beiden Winter trotz ähnlicher Reiseziele nicht immer ganz einfach gemacht. Mit den neuen Voraussetzungen sind wir sehr glücklich und können fortan noch enger zusammenarbeiten», sagte Buckwitz über ihren Freund, der ebenfalls Pilot ist. Das Athletiktraining im Sommer wird Buckwitz wie bisher in Potsdam bei ihrem Heimtrainer Jörg Weber absolvieren.