Seit Beginn des Jahres sind in Thüringens Wäldern über drei Millionen Kubikmeter Schadholz durch den Borkenkäfer angefallen. Allein im September seien in den Wäldern rund 503.000 Kubikmeter weiteres befallenes Holz erfasst worden, sagte ein Sprecher des Staatsbetriebs Thüringenforst am Mittwoch. Das sei etwas weniger als erwartet, aber immer noch vergleichbar mit den Jahren 2021 und 2020.