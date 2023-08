Egal ob Kleiner Fuchs oder Tagpfauenauge: Schmetterlinge sind bei einer Zählaktion des Naturschutzbundes (Nabu) in Thüringen nur selten gemeldet worden. Auch bundesweit seien kaum Schmetterlinge gesichtet worden, teilten die Naturschützer am Donnerstag mit. "Tagfalter machten sich in diesem Jahr tatsächlich sehr rar", sagte Nabu-Insektenexperte Ronald Bellstedt.