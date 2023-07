Bei einem Carport-Brand in Nordhausen ist ein Schaden von über 100.000 Euro entstanden. Der 82-jährige Besitzer wurde bei dem Feuer leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der 82-Jährige arbeitete mit einem Schweißbrenner und Dachpappe auf dem Dach des Carports, als das Feuer dort aus bislang ungeklärter Ursache ausbrach. Dabei griffen die Flammen am Montagabend auch auf einen Nebenraum über. Bis in den Dienstagmorgen waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit dem Löschen der immer wieder aufkeimenden Glutnester beschäftigt.