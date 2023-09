Bei der Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen hat AfD-Kandidat Jörg Prophet eine Niederlage eingeräumt. "Wir haben einen neuen Oberbürgermeister. Der Herr Prophet ist die Nummer zwei bei dieser Wahl geworden", sagte der 61 Jahre alte Unternehmer bei einem Pressestatement am Sonntag in Nordhausen - noch vor Bekanntgabe des Ergebnisses. Er freue sich, dass die Stadt nun wieder eine Kontinuität für sechs Jahre habe. Prophet wünschte dem Wahlsieger Kai Buchmann (parteilos) Erfolg. Er reiche ihm als Oppositionsführer im Stadtrat die Hand, konstruktiv zusammenzuarbeiten, sagte er. Buchmann erhielt nach einem langen Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Oberbürgermeisterwahl 54,9 Prozent der Stimmen, Prophet 45,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,3 Prozent.