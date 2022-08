Nach dem Tod von rund 2000 Schweinen in einer Mastanlage in Nordhausen hat Umweltministerin Anja Siegesmund eine umfassende Aufklärung verlangt. Sie sprach von einem qualvollen Erstickungstod der Tiere, nachdem die Lüftungsanlage in ihren Ställen nicht funktioniert habe. "So etwas darf nicht passieren", sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag im Sommerinterview von MDR Thüringen.