Auf dem Gelände des Bergwerks in Bleicherode hat der Dachstuhl eines Werkstattgebäudes gebrannt. Laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr kam es am Donnerstagabend zu dem Großbrand, gegen 22 Uhr habe es jedoch keine offenen Flammen mehr gegeben. Das Gebäude war zu diesem Zeitpunkt nicht begehbar, was die Löscharbeiten den Angaben zufolge erschwerte. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.