Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Ortsteil Netzkater in Harztor (Landkreis Nordhausen) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll ein Autofahrer am Sonntagmittag den 41-jährigen Motorradfahrer beim Einfahren in den fließenden Verkehr auf die B81 Richtung Ilfeld übersehen haben. Das Auto und das Motorrad stießen zusammen, daraufhin stürzte der 41-Jährige und erlitt schwerste Verletzungen. Er starb den Angaben zufolge noch am Unfallort. Der Autofahrer blieb unverletzt.