Eine sturzbetrunkene Frau ist in Nordhausen mit ihrem Auto direkt zur Polizei gefahren. Die Beamten hatten der 46-Jährigen aber kurz zuvor wegen einer Alkoholfahrt den Führerschein abgenommen, nachdem ein Atemalkoholtest bei ihr am Freitagnachmittag einen Wert von knapp vier Promille (3,97) ergeben hatte. Etwa sieben Stunden später erschien die Frau dann mit ihrem Auto auf der Dienststelle der Polizei, um mit den Beamten über ihre erste Fahrt zu reden, wie ein Sprecher am Samstag mitteilte. Die Polizisten testeten sie erneut - ein zweiter Alkoholtest ergab bei der Autofahrerin dann einen Wert von immerhin noch 3,1 Promille.