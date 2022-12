Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nordhausen hat die Polizei einen 43 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Der Mann sei bei dem Brand am Donnerstag selbst durch Rauchgase leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Er wurde als Tatverdächtiger noch vor Ort festgenommen. Bei dem Brand hatte die Feuerwehr zehn Menschen aus dem Haus in Sicherheit gebracht. Vier Wohnungen wurden durch Rauchgase so beschädigt, dass sie vorerst nicht bewohnbar sind. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden bewegt sich laut Polizei im fünfstelligen Bereich.