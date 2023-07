Zwei Autos sind am Dienstagabend in Nordhausen zusammengestoßen. Wie die Polizei Nordhausen am Mittwoch mitteilte, wurden ein elfjähriges Kind, eine 67 Jahre alte Frau und eine 48-Jährige leicht verletzt. Demnach wollte die 48 Jahre alte Frau nach links von der Halleschen Straße auf den Taschenberg abbiegen, als ihr das Auto der 67-Jährigen, in dem auch das Kind saß, entgegenkam. Die beiden Autos stießen zusammen. Die Beamten schätzen den Schaden auf 16.000 Euro.