Bei einem Badeausflug am Erfurter Nordstrand ist ein 74-Jähriger gestorben. Der Senior schwamm am Montag mit seiner Bekannten im See, als er gesundheitliche Probleme bekam, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau brachte den Mann zurück ans Ufer, wo weitere Badegäste zu Hilfe eilten. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen sei der Mann noch an Ort und Stelle gestorben. Die Kriminalpolizei ermittele nun zu den genauen Todesumständen, hieß es.