Sie kommt per Mail, dann geht es schnell: Eine Bombendrohung hat an einer Erfurter Schule zu einem Großeinsatz der Polizei geführt.

Nach einer Bombendrohung an einer Erfurter Schule durchsuchen Polizisten mit Spürhunden das Gebäude. Die Schule war zuvor geräumt worden. Die E-Mail mit der Drohung sei am Montagmorgen bei der Schule eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin. "Aus gegebenem Anlass bleibt die KGS heute bis auf Weiteres für alle geschlossen", teilte die Kooperative Gesamtschule "Am Schwemmbach" (KGS) auf ihrer Website mit. "Sie werden benachrichtigt, sobald sich der Status ändert." Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler seien in der Schulcloud hinterlegt.

Einem Bericht des MDR Thüringen zufolge hatte die Schule die Eltern und Kinder im Vorfeld auch über eine interne Schul-App über die Lage informiert.

Auch in Solingen in Nordrhein-Westfalen kam es am Montagmorgen infolge einer möglichen Bedrohungslage zu einem Polizeieinsatz an einer Schule. Polizisten seien im Bereich des Schulkomplexes im Einsatz, um die "angedrohten Straftaten" zu verhindern, erklärte ein Polizeisprecher. Von welcher Gefahr genau auszugehen ist, sagte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

MDR-Bericht Schul-Website