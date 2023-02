In einer Kartbahn in Jena sind nach ersten Angaben der Polizei am Samstag etwa 30 Menschen wegen Kohlenmonoxidaustritts leicht verletzt worden. Zwei Karts waren zusammengestoßen, wobei ein Mensch leicht verletzt wurde, wie ein Polizeisprecher sagte. Anschließend beschwerten sich ersten Erkenntnissen zufolge rund 30 Menschen über Atemwegsbeschwerden und Kopfschmerzen. Einsatzkräfte stellten demnach eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid fest. Die Kartbahn wurde zunächst geschlossen.