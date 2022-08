In Nordhausen ist eine Familie durch eine unbekannte Flüssigkeit verletzt worden, die aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses gekippt worden ist. Ein kleines Kind sei daraufhin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Sieben weitere Betroffene erlitten Hautrötungen. Die Familie hatte sich am Sonntagabend auf dem Gehweg vor dem Haus aufgehalten.