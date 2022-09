Am Rande von Gera in Thüringen hat es einen Flugzeugabsturz gegeben. Details waren zunächst noch unklar. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst seien seit dem frühen Samstagabend mit einem Großaufgebot im Einsatz, teilte die Landespolizeiinspektion Gera mit. "Nach derzeitigen Erkenntnissen stürzten zwei Luftfahrzeuge ab", hieß es in einer Mitteilung. "Die genauen Umstände des Unfallherganges sind Gegenstand der sofort eingeleiteten, kriminalpolizeilichen Ermittlungen." Weitere Angaben gab es zunächst nicht. Die Polizeiinspektion war zunächst nicht telefonisch erreichbar.