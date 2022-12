Der am Mittwoch geflohene Häftling aus dem Gefängnis Gräfentonna (Landkreis Gotha) ist von der Polizei gefasst worden. Der Mann wurde gegen Mitternacht in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) nach stundenlanger Suche in Gewahrsam genommen, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag sagte. Anschließend wurde der 31-Jährige in das Gefängnis zurückgebracht.