Ein verwahrloster Hund ist von Polizeibeamten aus einer Erfurter Wohnung gerettet worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde ein Zeuge auf den Hund aufmerksam, weil dieser mehrere Tage lang jaulte, und rief am Freitagabend die Polizei. Der Wohnungsmieter war beim Eintreffen der Beamten nicht erreichbar, daher kletterten die Beamten auf ein Baugerüst und sahen den verwahrlosten Hund durch das Balkonfenster. Wegen des Zustands des Hundes öffneten herbeigerufene Feuerwehrleute die Wohnungstür und befreiten das Tier. Der Mischling wurde daraufhin versorgt und in ein Tierheim gebracht.