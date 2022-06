Eine weiß-rote Schlange hat unter Anwohnern in Erfurt für Aufregung gesorgt. Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Ilversgehofen hätten am Samstag die Polizei gerufen, nachdem im Hinterhof eine exotische Schlange aufgetaucht war, teilte die Polizei am Sonntag mit. Daraufhin habe das etwa 40 Zentimeter lange Tier hinter einem Regenfallrohr ausfindig gemacht und in ein Transportgefäß gelockt werden können. Es hat nun zunächst im Tierheim ein neues Zuhause gefunden.