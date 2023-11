Tarifkonflikt: Zwei Tage Warnstreik am Uniklinikum Jena

Öffentlicher Dienst Tarifkonflikt: Zwei Tage Warnstreik am Uniklinikum Jena

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder hat die Gewerkschaft Verdi erneut das Personal des Universitätsklinikums Jena zum Warnstreik aufgerufen - für zwei volle Tage. Am Donnerstag und Freitag müssen Patienten mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Dies gelte nicht nur für geplante Untersuchungs- und Behandlungstermine, teilte das Klinikum mit. Auch der Betrieb auf einigen Stationen und im OP-Bereich sei beeinträchtigt. Die Versorgung von Notfällen und lebenswichtigen Behandlungen sei während des Streiks aber jederzeit gewährleistet, dies regele eine Notdienstvereinbarung mit der Gewerkschaft.

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder hat die Gewerkschaft Verdi erneut das Personal des Universitätsklinikums Jena zum Warnstreik aufgerufen - für zwei volle Tage. Am Donnerstag und Freitag müssen Patienten mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Dies gelte nicht nur für geplante Untersuchungs- und Behandlungstermine, teilte das Klinikum mit. Auch der Betrieb auf einigen Stationen und im OP-Bereich sei beeinträchtigt. Die Versorgung von Notfällen und lebenswichtigen Behandlungen sei während des Streiks aber jederzeit gewährleistet, dies regele eine Notdienstvereinbarung mit der Gewerkschaft.

Bereits in der vergangenen Woche war das Jenaer Klinikum von einem eintägigen Warnstreik betroffen gewesen. Am Donnerstag sind außerdem Beschäftigte an Jenaer Hochschulen und des Studierendenwerks Thüringen erneut zum Warnstreik aufgerufen. Bei den Tarifverhandlungen fordern die Gewerkschaften unter anderem eine Gehaltserhöhung von 10,5 Prozent, mindestens jedoch 500 Euro.