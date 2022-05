Für die rund 20.000 Häftlinge im früheren Konzentrationslager Ohrdruf soll ein virtueller Erinnerungsort geschaffen werden. In zum Teil mehrtägigen Workshops mit Künstlern, Experten und Zeugen sollen sich insbesondere Jugendliche des Themas annehmen und sich mit Formen der Erinnerung befassen, teilte die Stiftung Schloss Friedenstein zum offiziellen Projektstart am Mittwoch in Ohrdruf mit.