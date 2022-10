Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), hat die Ostdeutschen aufgefordert, sich stärker in gesamtdeutsche Debatten einzumischen. "Wir dürfen uns im Osten nicht auf uns selbst zurückziehen und unsere eigene kleine DDR wiederaufbauen", sagte Schneider am Sonntag am Rande der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Erfurt. Die Vielfalt der deutschen Erfahrungen, die mit der Wende und der Einheit verbunden seien, ließen sich nur erfassen, wenn die Menschen im Osten neugierig auf eine bundesdeutsche Perspektive seien.