Im vergangenen Winter ächzten Thüringens Krankenhäuser und Pflegeheime unter der Corona-Welle. Nach einer kurzen Sommerpause steigen die Zahlen nun wieder an - und liegen teils schon auf dem Niveau vom letzten Herbst.

Die Corona-Zahlen in Thüringen nehmen in der ersten Ferienwoche weiter an Fahrt auf. Sowohl bei der Inzidenz als auch in den Krankenhäusern und Pflegeheimen weisen die Zahlen nach oben und liegen teils wieder auf dem Niveau vom vergangenen Herbst. So wurden am Donnerstag 30 Corona-Patienten auf Intensivstationen in Thüringen behandelt, wie aus dem Divi-Intensivregister hervorging. Im Jahr 2021 wurden über den Sommer viel weniger Patienten verzeichnet - die 30 wurde erst Mitte Oktober wieder erreicht.