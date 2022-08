Masken müssen in Thüringen weiterhin in Bussen und Bahnen, in Arztpraxen, Krankenhäusern sowie in Pflegeeinrichtungen getragen werden. Das sehe die Corona-Verordnung vor, die am 17. August in Kraft trete und bis 13. September gelte, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Erfurt mit. Damit würden die bisher geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie um weitere vier Wochen verlängert. Es gebe keine Veränderungen - auch nicht bei Detailregelungen.