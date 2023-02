Thüringer Pflegeheime sind während der Pandemie bundesweit mit die größten Corona-Hotspots gewesen. Das geht aus dem am Dienstag in Erfurt vorgestellten Pflegereport der Barmer Krankenkasse hervor. Demnach waren auf dem Höhepunkt der Krise im Januar 2021 mehr als 15 Prozent der Heimbewohner in Thüringen an Covid 19 erkrankt. Einen höheren Wert habe es mit 18,3 Prozent während der zweiten Welle nur in Sachsen gegeben. Die Infektionsrate in den Pflegeheimen war in Thüringen fast doppelt so hoch wie bundesweit (acht Prozent) und fünfmal höher als im Schnitt der Thüringer Gesamtbevölkerung.