Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen spricht sich für differenzierte Rückzahlungsfristen für staatliche Corona-Soforthilfen je nach Betriebsgröße aus. Insbesondere kleine Betriebe könnten angesichts der noch immer angeschlagenen Finanzlage wegen der Rückzahlung in eine ernste finanzielle Schieflage geraten, erklärte IHK-Hauptgeschäftsführer Ralf Pieterwas am Montag. Auch wenn einige der Rückforderungen legitim seien, müsse überprüft werden, ob Unternehmen überhaupt über entsprechende Reserven verfügten oder durch staatliche Forderungen zur Unzeit in Schwierigkeiten gerieten, wenn etwa Ratenzahlungen nicht möglich seien.