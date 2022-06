Trotz steigender Infektionszahlen bleibt die Corona-Inzidenz in Thüringen bundesweit weiterhin am niedrigsten. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche lag am Donnerstag laut Robert Koch-Institut (RKI) im Freistaat bei 202,1. Am Donnerstag der vergangenen Woche hatte der Wert noch 161,6 betragen. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen war am Donnerstag mit 1048 ebenfalls deutlich höher als in der Vorwoche (585). Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter zwei neue Todesfälle.