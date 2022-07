Die Thüringer Corona-Inzidenz ist weiter deutlich unter dem Bundesschnitt. Die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner lag am Donnerstag bei 298,9, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. In der Vorwoche hatte der Wert 259,5 betragen. Thüringen ist damit seit Wochen das Land mit der niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenz. Deutschlandweit lag die Inzidenz am Donnerstag bei 690,6 (Vorwoche: 668,6).