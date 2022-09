Thüringen verlängert die bestehenden Corona- Schutzmaßnahmen unverändert bis einschließlich 10. Oktober. Es gebe keine Veränderungen - auch nicht bei Detailregelungen, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Somit müssen Masken in Thüringen weiterhin in Bussen und Bahnen, in Arztpraxen, Krankenhäusern sowie in Pflegeeinrichtungen getragen werden. Der Besuch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ist danach weiterhin nur für Menschen gestattet, die geimpft, genesen oder negativ getestet sind.

Laut Robert Koch-Institut lag die Wocheninzidenz in Thüringen am Freitag bei 188,5. Der Wert gibt die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Menschen in einer Woche an. In den vergangenen Tag stiegen die Fallzahlen wie auch die Inzidenz sprunghaft an. Im Freistaat kamen binnen 24 Stunden weitere 766 Fälle dazu, drei Menschen starben an oder mit dem Coronavirus.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist eine Neufassung der Thüringer Corona-Schutzverordnung zum 1. Oktober geplant, wenn auch die Neuregelungen des Bundesinfektionsschutzgesetzes in Kraft treten. Zur veränderten Gesetzeslage und den Planungen zur Umsetzung in Thüringen will das Landeskabinett am kommenden Dienstag beraten.

Thüringer Verordnung